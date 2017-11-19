Харри Кейн: "Моя цель - играть всю свою карьеру только за "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" отметил, что планирует провести всю свою карьеру в одном клубе. Также 24-летний футболист подчеркнул, что не боится за результат игры в Дортмунде.

– Моя цель – играть всю свою карьеру только за "Тоттенхэм", – цитирует Bild Кейна. – У нас фантастическая команда, отличный тренер, профессиональный учебный центр, и скоро мы получим новый стадион. На данный момент меня все устраивает, и я счастлив.

Что касается матча с "Боруссией", Дортмунд испытывает сильное давление и должен выиграть оба матча, чтобы получить шанс пройти дальше. Мы не боимся, мы нашли свой стиль, теперь мы также выигрываем вдали от дома, мы стали умнее.

"Тоттенхэм" с 10 очками является лидером группы Н в Лиге чемпионов. "Боруссия", имея в активе два очка, занимает третье место. Матч между командами состоится 21 ноября в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.