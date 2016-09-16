Харри Кейн: "Люди продолжают говорить, меня это не беспокоит"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в преддверии матча чемпионата Англии против "Сандерленда" отметил, что не обращает внимания на разговоры фанатов. Форвард подчеркнул, что в недавнем поединке Лиги чемпионов против "Монако" (1:2) ему не удалось забить не из-за неуверенности.

- В прошлом сезоне говорили, что мне пора забить более 30 голов за клуб и сборную и выиграть "Золотую бутсу", - цитирует The Mirror Кейна. - Люди продолжают говорить - меня это не беспокоит. Я буду готов к игре в воскресенье, попытаюсь забить и победить.

Нападающий всегда должен быть уверен в себе. Если я окажусь перед воротами, я не утрачу свою уверенность. Я пробью и постараюсь осложнить жизнь вратарю. У меня был шанс в матче с "Монако", я должен был забивать. Но мне не удалось. Это футбол.