Харри Кейн: "Хотел бы остаться в "Тоттенхэме" до конца карьеры"

Нападающий "Тоттенхэм" Харри Кейн подчеркнул, что команда готова к борьбе за чемпионство. Форвард отметил, что хотел бы провести в составе "шпор" всю игровую карьеру.

- Сейчас "Тоттенхэм" находится в потрясающей форме, команда прогрессирует, - приводит FourFourTwo слова Кейна. - Мы будет идти вперед, пока у нас есть четкий план на будущее. Мне бы хотелось остаться здесь до конца карьеры.

"Шпоры" нацелены на то, чтобы стать лучше, чем в прошлом сезоне. Мы не испытываем страха перед соперниками, уверены в своих силах и готовы бороться за чемпионство.