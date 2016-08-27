09:58 | ФУТБОЛ — Англия

Харри Кейн: "Хотел бы остаться в "Тоттенхэме" до конца карьеры"

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Нападающий "Тоттенхэм" Харри Кейн подчеркнул, что команда готова к борьбе за чемпионство. Форвард отметил, что хотел бы провести в составе "шпор" всю игровую карьеру.

- Сейчас "Тоттенхэм" находится в потрясающей форме, команда прогрессирует, - приводит FourFourTwo слова Кейна. - Мы будет идти вперед, пока у нас есть четкий план на будущее. Мне бы хотелось остаться здесь до конца карьеры.

"Шпоры" нацелены на то, чтобы стать лучше, чем в прошлом сезоне. Мы не испытываем страха перед соперниками, уверены в своих силах и готовы бороться за чемпионство.

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