Харри Кейн: "Хочу забивать столько же, сколько Месси"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что хочет забивать столько же, сколько нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.

- Месси установил планку - 50-60 голов за сезон, - приводит слова Кейна Daily Mail. - Это мотивирует меня на улучшение результатов. Надеюсь, однажды я забью столько же или даже больше. Матч с "Барселоной" - отличная проверка для нас. Мы будем играть против лучших в мире футболистов. Сделаем все, чтобы остановить Месси.

В текущем сезоне Кейн забил 5 голов в восьми матчах.

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