Харри Кейн: "Хочу забить больше 30 голов в премьер-лиге"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассчитывает забить минимум два мяча в заключительном туре премьер-лиге в ворота "Лестера". Сейчас на счету англичанина 28 голов в чемпионате Англии.

– Это отличный сезон, очень стабильный, – цитирует Sky Sports Кейна. – С нетерпением жду возможности забить еще несколько мячей и достичь отметки в 30 голов в премьер-лиге. Сезоном в целом доволен, я старался расти по сравнению с предыдущим годом. Конечно, всегда хочется быть лучшим бомбардиром, но мне важно держать свою среднюю планку высоко.