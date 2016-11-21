10:53 | ФУТБОЛ — Англия

Харри Кейн: "Хочу оставаться в "Тоттенхэме" в течение долгого времени"

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что счастлив в клубе и надеется подписать новый контракт. Нынешнее соглашение 23-летнего английского футболиста рассчитано до 2020 года.

- Я счастлив в "Тоттенхэме", - цитирует Sky Sports Кейна. - Многие люди пытаются строить догадки о моем контракте, но я рад положению своих дел. Хочу оставаться в этом клубе в течение долгого времени. Веду переговоры с руководством, но я уверен, что все в итоге решится хорошо. Я не паникую и ничего не требую, как пишут некоторые издания. 

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