Харри Кейн: "Хочу оставаться в "Тоттенхэме" в течение долгого времени"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что счастлив в клубе и надеется подписать новый контракт. Нынешнее соглашение 23-летнего английского футболиста рассчитано до 2020 года.

- Я счастлив в "Тоттенхэме", - цитирует Sky Sports Кейна. - Многие люди пытаются строить догадки о моем контракте, но я рад положению своих дел. Хочу оставаться в этом клубе в течение долгого времени. Веду переговоры с руководством, но я уверен, что все в итоге решится хорошо. Я не паникую и ничего не требую, как пишут некоторые издания.