Харри Кейн: "Хочу, чтобы "Вест Хэм" выиграл у "Челси""

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что хотел забить третий гол в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (3:2). Также 23-летний англичанин надеется, что завтра "Челси" проиграет "Вест Хэму".

- Я хотел забить третий гол, и у меня были шансы для этого, - цитирует BBC Кейна. - Это был бы еще один победный гол, но я и так рад победе. Чувствую себя в хорошей форме, поэтому нужно сохранить ее. Каждый раз, когда я выхожу на поле, думаю о голах.

"Тоттенхэм" играл очень хорошо сегодня и контролировали игру, но потом случился нервный конец. Это важная победа, мы должны были выиграть с большей разницей, но это еще один шаг к вершине таблицы. Хотим, чтобы "Вест Хэм" выиграл завтра у "Челси", но обычно не говорим про это.