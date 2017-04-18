Харри Кейн: "Если "Тоттенхэм" выиграет в Кубке у "Челси", то это окажет на них давление"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что предстоящий полуфинал Кубка Англии против "Челси" важен для команд с психологической точки зрения. По его словам, этот поединок может повлиять на игру "синих" в чемпионате. На данный момент "Челси" опережает "Тоттенхэм" в турнирной таблице премьер-лиги на четыре очка.

- Кубковый матч против "Челси" важен с психологической точки зрения, - приводит The Independent слова Кейна. - Конечно, это не игра чемпионата, но все же она важна. Неизвестно, как этот полуфинал скажется на командах. Если мы выиграем, то это может оказать психологическое давление на "Челси" и их игру в премьер-лиге.