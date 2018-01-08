18:44 8 января | Футбол — Англия

Харри Кейн: "Чтобы удержать меня, "Тоттенхэм" должен прогрессировать и начать выигрывать трофеи"

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что клуб должен начать выигрывать трофеи, чтобы он остался в команде. Он также добавил, что "шпоры" должны прогрессировать и становиться лучше.

– Что должен сделать клуб, чтобы удержать меня в составе? Я всегда говорил: продолжать прогрессировать, становиться лучше, начать выигрывать трофеи, – приводит The Telegraph слова Кейна. – Это наша цель. Пока клуб будет ее выполнять, я буду тут счастлив.

В текущем сезоне Кейн провел 27 матчей во всех клубных турнирах, забил 26 голов и отдал 3 результативные передачи. Отметим, что 24-летний игрок еще не выиграл ни одного трофея с "Тоттенхэмом".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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lyod09

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19:45 8 января

Платошкин Андрей

Видели мы его героя в играх за сборную. Нулище. Даже Варди интереснее смотрелся. В клуб гранд ему перейти не удастся. А менять Тоттенхем на условную Севилью дело бесполезное.

19:11 8 января

Женек10

Вот только статья была, где расписывали, как он обожает Тоттенхэм и никуда не уйдет

18:59 8 января