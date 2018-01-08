Харри Кейн: "Чтобы удержать меня, "Тоттенхэм" должен прогрессировать и начать выигрывать трофеи"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметил, что клуб должен начать выигрывать трофеи, чтобы он остался в команде. Он также добавил, что "шпоры" должны прогрессировать и становиться лучше.

– Что должен сделать клуб, чтобы удержать меня в составе? Я всегда говорил: продолжать прогрессировать, становиться лучше, начать выигрывать трофеи, – приводит The Telegraph слова Кейна. – Это наша цель. Пока клуб будет ее выполнять, я буду тут счастлив.

В текущем сезоне Кейн провел 27 матчей во всех клубных турнирах, забил 26 голов и отдал 3 результативные передачи. Отметим, что 24-летний игрок еще не выиграл ни одного трофея с "Тоттенхэмом".