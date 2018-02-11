Харри Кейн: "Безумие, что матч с "Арсеналом" закончился лишь со счетом 1:0"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что считает безумием то, что встреча завершилась с таким счетом. Он также добавил, что его команде нужно было лучше реализовывать свои моменты.

Отметим, что единственный гол в матче забил Кейн.

– Это была отличная игра. Мы здорово выступили, особенно во втором тайме, когда счет стал 1:0, – приводит официальный сайт "Тоттенхэма" слова Кейна. – Безумие, что матч закончился лишь с таким счетом, но мы принимаем это.

В больших матчах обычно нужен всего один гол, после этого появляется больше пространства и больше моментов. Это и произошло, но мы должны были лучше реализовать свои моменты.

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