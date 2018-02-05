Харри Кейн: "Арсенал" отказался от меня в восемь лет, но это лучшее, что случалось в моей жизни"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в преддверии лондонского дерби рассказал о том, как он не подошел "Арсеналу". По его словам, это произошло, когда ему было восемь лет.

- Я помню свою первую игру против "Арсенала" в составе "Тоттенхэма", - цитирует Sky Sports Кейна. - Тогда я был на взводе. Это может показаться смешным, но мне было восемь лет, когда меня выгнали из "Арсенала". Теперь же каждый раз, когда я играю против "канониров", я думаю: "Хорошо, сейчас посмотрим, кто был прав".

Оглядываясь назад, я понимаю, что этот отказ - лучшее, что случалось в моей жизни. Это придало мне драйв, которого ранее не было.