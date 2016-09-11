10:55 | ФУТБОЛ — Англия

Харри Кейн: "50 голов - серьезное достижение, но до отметки в 100 мячей я хочу дойти еще быстрее"

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после игры 4-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" выразил радость от своего гола. Забитый мяч стал для англичанина 50-м в 90 матчах в премьер-лиге.

– Если бы пару лет назад мне кто-нибудь сказал, что я забью 50 мячей в чемпионате страны, я был бы доволен, – цитирует клубная пресс-служба Кейна. – Это серьезное достижение, которое усиливает мой голод до голов. Буду упорно работать, чтобы поддерживать статистику и помогать команде. 50 голов – хороший результат, но до отметки в 100 мячей я хочу дойти еще быстрее.

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