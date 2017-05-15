Хамес Родригес перейдет в "МЮ", если клуб будет играть в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес перейдет в "Манчестер Юнайтед" лишь при одном условии – английский клуб должен обеспечить себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Daily Express.

"Красные дьяволы" занимают шестое место в чемпионате Англии за два тура до конца сезона и уже лишились шансов завершить турнир в первой четверке, дающей право выступить в самом престижном турнире Старого Света. Однако команда Жозе Моуринью может получить путевку в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы. В финале "МЮ" встретится с "Аяксом".

Финальный матч Лиги Европы "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" пройдет 24 мая в Стокгольме. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.