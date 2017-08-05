21:23 5 августа | Футбол — Англия

"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом матче Слуцкого

Сегодня. Бирмингем. "Астон-Вилла" - "Халл Сити" - 1:1. Леонид СЛУЦКИЙ набрал первые очки в Англии.
Сегодня. Бирмингем. "Астон-Вилла" - "Халл Сити" - 1:1. Леонид СЛУЦКИЙ набрал первые очки в Англии.
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В матче 1-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" – 1:1. На гол Габриэля Агбонлахора гости ответили мячом Джаррода Боуэна. Отметим, что это была первая официальная игра для Леонида Слуцкого во главе "тигров".

На 90-й минуте у бирмингемцев на поле вышел экс-защитник "Анжи" и "Динамо" Кристофер Самба. Следующим соперником "Халла" станет "Бертон Альбион". Встреча состоится 12 августа.

Чемпионат Англии

Чемпионшип

1-й тур

"Астон Вилла" (Бирмингем) – "Халл Сити" – 1:1 (1:0)

Голы: Агбонлахор, 7 (1:0). Боуэн, 62 (1:1).

"Астон Вилла": Джонстон, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Уилан, Бакуна (Грин, 70), Лансбери (Самба, 90), Агбонлахор, Хоган (Онома, 78).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен (Мазух, 90+3), Клукас, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Грощицки (Уэйр, 90+1), Эрнандес.

Предупреждения: Лансбери, 17. Уилан, 22.

Судья: Мэдли.

5 августа. Бирмингем. Стадион "Вилла Парк".

Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"

 

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http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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КОММЕНТАРИИ (37)
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Serenky25

Ерунду про КБ не надо говорить..Леонид этот в Англии наше все...Надеюсь у него все получиться..

08:05 6 августа

Gelik82

Матч смотрелся бодро, местами напоминал лигочемпионский матч, местами ФНЛ, буду следить.

07:46 6 августа

lavrentev01

не шарю в чемпионшипе... Астон Вилла, один из основных претендентов на выход в АПЛ, верно?

00:22 6 августа

zoostation

Вот молодец Леонид Викторыч, уже с первого матча начинает доказывать! Те люди, кто уволил его из Сборной России уже начинают покусывать локти..

23:28 5 августа

Thomas_Boy_

inspire ____________ ЗК?) Ну зелено-красные. Локофаны.

22:30 5 августа

inspire

На только КБ, но и СБГ и ЗК. ============== а это хто?

22:25 5 августа

Thomas_Boy_

bigzhuk1 ____________ Да я ведь и не про всех подряд.)) Но некоторые, думаю, горюют. На только КБ, но и СБГ и ЗК.

22:18 5 августа

Thomas_Boy_

inspire __________ Ну это же СЭ.) На него лучше не ориентироваться.

22:17 5 августа

inspire

6 команд сыграли 1-1, никакого алфавитного порядка, ни русского ни английского ... гостей расположили с 9 по 11, а хозяев зеркально с 12 по 14 )))

22:12 5 августа

bigzhuk1

Thomas_Boy_ === Я КБ братан и всегда симпатизировал Слуцкому, даже когда он был тренером ЦСКА. А уж теперь и подавно. Так что умыл он кого-то другого. "Не все БК братаны одинаково полезны"...

22:10 5 августа

inspire

Thomas_Boy_, http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

22:08 5 августа

Thomas_Boy_

inspire __________ Вообще "АВ" на 9-ом месте, а "Халл" на 12-ом.

22:04 5 августа

inspire

почему в таблице чемпионшипа сейчас Халл на 9 месте, а АВ на 14?

22:00 5 августа

Тень Мастера

Впрочем, и "Астон Вилла" тоже мало что из себя представляла... ))) Особенно после первого тайма когда толпа кричала Вилла Космос. Ответ неадекватам дан!!!

21:56 5 августа

opepper

Слуцкий-это космос!

21:55 5 августа

Dzik

а какие голы одинаковые, почти слизаны друг с друга!

21:55 5 августа

andreichf

а че так уныло?

21:54 5 августа

Бу-га-га!

devoted____ Ну,будем посмотреть. Я в низших лигах мал-мала за Гиллиндхэмом следил,а теперь и Халл интересен.

21:52 5 августа

Mikeroft

Халл играл диамондом я надеюсь ?

21:52 5 августа

Бу-га-га!

Сибиряк.1974.СМ_____ Это да... "Road to Wеmblеy" это было нечто.)))

21:48 5 августа

= Даль =

Качать гения!

21:47 5 августа

devoted

Бу-га-га!, я о том, что уходили ключевые футболисты по ходу межсезонья, что не могло не повлиять на подготовку команды. Оптимальной игры ждать не приходилось, так что ничья - удовлетворительный результат. Ну и пара приобретений точно еще будет, это - да.

21:41 5 августа

Сибиряк.1974.СМ

С почином, Леонид Викторович. Давно Англию не смотрел.Чёт прям "На пути к Уэмбли " начала 90х,если не ошибаюсь, навеяло...

21:39 5 августа

inspire

Мои поздравления, ЛВ!!!

21:38 5 августа

Бу-га-га!

devoted____ Ещё почти месяц "окошко" открыто.

21:35 5 августа

Thomas_Boy_

Молодец, Викторыч. Умыл СБГ и КБ братанов. Да и парочку других, что на текстовой танцы устроили после 0:1.

21:34 5 августа

PallMall

Да ладно, отскочили. Халл смотрелся предпочтительнее.

21:32 5 августа

Почти

У прямого конкурента дома вничью сыграли , что ни говори. Хотя согласен , Астон Вилла просто удручающи играет. Но прибавят .

21:32 5 августа

Albertozi

Викторович,с очковым почином!!

21:31 5 августа

эстонский армеец

Хорошее начало - так держать!!!

21:31 5 августа