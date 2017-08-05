"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом матче Слуцкого

В матче 1-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" – 1:1. На гол Габриэля Агбонлахора гости ответили мячом Джаррода Боуэна. Отметим, что это была первая официальная игра для Леонида Слуцкого во главе "тигров".
На 90-й минуте у бирмингемцев на поле вышел экс-защитник "Анжи" и "Динамо" Кристофер Самба. Следующим соперником "Халла" станет "Бертон Альбион". Встреча состоится 12 августа.
Чемпионат Англии
Чемпионшип
1-й тур
"Астон Вилла" (Бирмингем) – "Халл Сити" – 1:1 (1:0)
Голы: Агбонлахор, 7 (1:0). Боуэн, 62 (1:1).
"Астон Вилла": Джонстон, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Уилан, Бакуна (Грин, 70), Лансбери (Самба, 90), Агбонлахор, Хоган (Онома, 78).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен (Мазух, 90+3), Клукас, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Грощицки (Уэйр, 90+1), Эрнандес.
Предупреждения: Лансбери, 17. Уилан, 22.
Судья: Мэдли.
5 августа. Бирмингем. Стадион "Вилла Парк".
Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"
Video: Gabby Agbonlahor goal. [@midlandsfooty] #avfc pic.twitter.com/zHf7U0gztx– villareport (@villareport) 5 августа 2017 г.
Cool finish, and passion to go with it. #HCAFC @jarrodbowen_ pic.twitter.com/Up3MX7HsbE– Conor🐯🇷🇺 (@ConorJBrowne) August 5, 2017
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http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
Serenky25
Ерунду про КБ не надо говорить..Леонид этот в Англии наше все...Надеюсь у него все получиться..
08:05 6 августа
Gelik82
Матч смотрелся бодро, местами напоминал лигочемпионский матч, местами ФНЛ, буду следить.
07:46 6 августа
lavrentev01
не шарю в чемпионшипе... Астон Вилла, один из основных претендентов на выход в АПЛ, верно?
00:22 6 августа
zoostation
Вот молодец Леонид Викторыч, уже с первого матча начинает доказывать! Те люди, кто уволил его из Сборной России уже начинают покусывать локти..
23:28 5 августа
Thomas_Boy_
inspire ____________ ЗК?) Ну зелено-красные. Локофаны.
22:30 5 августа
inspire
На только КБ, но и СБГ и ЗК. ============== а это хто?
22:25 5 августа
Thomas_Boy_
bigzhuk1 ____________ Да я ведь и не про всех подряд.)) Но некоторые, думаю, горюют. На только КБ, но и СБГ и ЗК.
22:18 5 августа
Thomas_Boy_
inspire __________ Ну это же СЭ.) На него лучше не ориентироваться.
22:17 5 августа
inspire
6 команд сыграли 1-1, никакого алфавитного порядка, ни русского ни английского ... гостей расположили с 9 по 11, а хозяев зеркально с 12 по 14 )))
22:12 5 августа
bigzhuk1
Thomas_Boy_ === Я КБ братан и всегда симпатизировал Слуцкому, даже когда он был тренером ЦСКА. А уж теперь и подавно. Так что умыл он кого-то другого. "Не все БК братаны одинаково полезны"...
22:10 5 августа
inspire
Thomas_Boy_, http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
22:08 5 августа
Thomas_Boy_
inspire __________ Вообще "АВ" на 9-ом месте, а "Халл" на 12-ом.
22:04 5 августа
inspire
почему в таблице чемпионшипа сейчас Халл на 9 месте, а АВ на 14?
22:00 5 августа
Тень Мастера
Впрочем, и "Астон Вилла" тоже мало что из себя представляла... ))) Особенно после первого тайма когда толпа кричала Вилла Космос. Ответ неадекватам дан!!!
21:56 5 августа
opepper
Слуцкий-это космос!
21:55 5 августа
Dzik
а какие голы одинаковые, почти слизаны друг с друга!
21:55 5 августа
andreichf
а че так уныло?
21:54 5 августа
Бу-га-га!
devoted____ Ну,будем посмотреть. Я в низших лигах мал-мала за Гиллиндхэмом следил,а теперь и Халл интересен.
21:52 5 августа
Mikeroft
Халл играл диамондом я надеюсь ?
21:52 5 августа
Бу-га-га!
Сибиряк.1974.СМ_____ Это да... "Road to Wеmblеy" это было нечто.)))
21:48 5 августа
= Даль =
Качать гения!
21:47 5 августа
devoted
Бу-га-га!, я о том, что уходили ключевые футболисты по ходу межсезонья, что не могло не повлиять на подготовку команды. Оптимальной игры ждать не приходилось, так что ничья - удовлетворительный результат. Ну и пара приобретений точно еще будет, это - да.
21:41 5 августа
Сибиряк.1974.СМ
С почином, Леонид Викторович. Давно Англию не смотрел.Чёт прям "На пути к Уэмбли " начала 90х,если не ошибаюсь, навеяло...
21:39 5 августа
inspire
Мои поздравления, ЛВ!!!
21:38 5 августа
Бу-га-га!
devoted____ Ещё почти месяц "окошко" открыто.
21:35 5 августа
Thomas_Boy_
Молодец, Викторыч. Умыл СБГ и КБ братанов. Да и парочку других, что на текстовой танцы устроили после 0:1.
21:34 5 августа
PallMall
Да ладно, отскочили. Халл смотрелся предпочтительнее.
21:32 5 августа
Почти
У прямого конкурента дома вничью сыграли , что ни говори. Хотя согласен , Астон Вилла просто удручающи играет. Но прибавят .
21:32 5 августа
Albertozi
Викторович,с очковым почином!!
21:31 5 августа
эстонский армеец
Хорошее начало - так держать!!!
21:31 5 августа