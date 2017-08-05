"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом матче Слуцкого

Сегодня. Бирмингем. "Астон-Вилла" - "Халл Сити" - 1:1. Леонид СЛУЦКИЙ набрал первые очки в Англии.

В матче 1-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" – 1:1. На гол Габриэля Агбонлахора гости ответили мячом Джаррода Боуэна. Отметим, что это была первая официальная игра для Леонида Слуцкого во главе "тигров".

На 90-й минуте у бирмингемцев на поле вышел экс-защитник "Анжи" и "Динамо" Кристофер Самба. Следующим соперником "Халла" станет "Бертон Альбион". Встреча состоится 12 августа.

Чемпионат Англии

Чемпионшип

1-й тур

"Астон Вилла" (Бирмингем) – "Халл Сити" – 1:1 (1:0)

Голы: Агбонлахор, 7 (1:0). Боуэн, 62 (1:1).

"Астон Вилла": Джонстон, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Уилан, Бакуна (Грин, 70), Лансбери (Самба, 90), Агбонлахор, Хоган (Онома, 78).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен (Мазух, 90+3), Клукас, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Грощицки (Уэйр, 90+1), Эрнандес.

Предупреждения: Лансбери, 17. Уилан, 22.

Судья: Мэдли.

5 августа. Бирмингем. Стадион "Вилла Парк".

Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"