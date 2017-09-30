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18:52 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого забил шесть мячей "Бирмингему". Видео

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Матча 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом" завершился крупной победой хозяев поля – 6:1. Голами в составе "тигров" отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл, Джаррод Боуэн и Камиль Грощицки, а также полузащитники Дэвид Мейлер, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон.

Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, "Халл" остался на 17 месте в турнирной таблице.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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