"Халл" Слуцкого забил шесть мячей "Бирмингему". Видео

Матча 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом" завершился крупной победой хозяев поля – 6:1. Голами в составе "тигров" отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл, Джаррод Боуэн и Камиль Грощицки, а также полузащитники Дэвид Мейлер, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон.

Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, "Халл" остался на 17 месте в турнирной таблице.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"