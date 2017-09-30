"Халл" Слуцкого забил шесть мячей "Бирмингему". Видео

Матча 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом" завершился крупной победой хозяев поля – 6:1. Голами в составе "тигров" отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл, Джаррод Боуэн и Камиль Грощицки, а также полузащитники Дэвид Мейлер, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон.
Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, "Халл" остался на 17 месте в турнирной таблице.
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"
Ловите ранний гол "Халла" "Бримингему". Может, хоть сегодня Слуцкий победит? pic.twitter.com/LWjQIIZA2A– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
2:0 к 11-й минуте. Неплохо. pic.twitter.com/NGXjSXZe94– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
🔥 3:0 к середине первого тайма. Слуцкий громит бывшую команду Реднаппа!– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
7-й гол в сезоне 20-летнего Боуэна. pic.twitter.com/IbBUrDXtc1
Четвертый год Халла pic.twitter.com/IFXzxxg19F– Никита Камышев (@SkifFc) 30 сентября 2017 г.
5:0! "Халл" побеждает "Бирмингем".– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
Напоминаю, сентябрь начался для Слуцкого с поражения со счетом 0:5 от "Дерби Каунти". Это чемпионшип! pic.twitter.com/kZ43oXCV20
Кто-нибудь, остановите уже Слуцкого.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 сентября 2017 г.
6:0. Шесть - ноль. pic.twitter.com/KZXhVw3iAp
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
П_о_в_а_р
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