"Халл" Слуцкого, ведя 2:0, проиграл "Бристоль Сити"

Матч 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити" – "Бристоль Сити" завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. К 61-й минуте "тигры" вели в счете 2:0 благодаря голам нападающих Фрэйзера Кэмпбелла и Джаррода Боуэна, но мячи защитника Адена Флинта, а также полузащитников Бобби Рида и Джоша Браунхила принесли "Бристолю" три очка. Победный гол гости забили на 89-й минуте.

Отметим, что команда Леонида Слуцкого не может победить уже шестой матч кряду. "Халл" располагается на 20 месте в турнирной таблице с 18-ю очками.

Чемпионшип

19-й тур

"Халл Сити" - "Бристоль Сити" - 2:3 (1:0)

Голы: Кэмпбелл, 33 (1:0). Боуэн, 61 (2:0). Флинт, 68 (2:1). Рид, 79 (2:2). Браунхил, 89 (2:3).

"Халл Сити": Макгрегор, Томори, Мазух, Хектор, Эйна, Боуэн (Грощицки, 87), Ларссон (Мейлер, 73), Стюарт, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл (Дико, 74).

"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон, О`Дауда (Джурич, 55), Браунхил, Смит, Пакк (Патерсон, 46), Вудроу (Элиассон, 46), Рид.

Предупреждения: Пакк, 6. Томори, 8. Флинт, 58.

Судья: Джоунс.

25 ноября. Халл. Стадион "KCOM Stadium".

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бристоль" //

Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким //

Турнирная таблица чемпионшипа