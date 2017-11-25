19:56 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого, ведя 2:0, проиграл "Бристоль Сити"

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото REUTERS
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото REUTERS
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Матч 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити""Бристоль Сити" завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. К 61-й минуте "тигры" вели в счете 2:0 благодаря голам нападающих Фрэйзера Кэмпбелла и Джаррода Боуэна, но мячи защитника Адена Флинта, а также полузащитников Бобби Рида и Джоша Браунхила принесли "Бристолю" три очка. Победный гол гости забили на 89-й минуте.

Отметим, что команда Леонида Слуцкого не может победить уже шестой матч кряду. "Халл" располагается на 20 месте в турнирной таблице с 18-ю очками.

Чемпионшип

19-й тур

"Халл Сити" - "Бристоль Сити" - 2:3 (1:0)

Голы: Кэмпбелл, 33 (1:0). Боуэн, 61 (2:0). Флинт, 68 (2:1). Рид, 79 (2:2). Браунхил, 89 (2:3).

"Халл Сити": Макгрегор, Томори, Мазух, Хектор, Эйна, Боуэн (Грощицки, 87), Ларссон (Мейлер, 73), Стюарт, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл (Дико, 74).

"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон, О`Дауда (Джурич, 55), Браунхил, Смит, Пакк (Патерсон, 46), Вудроу (Элиассон, 46), Рид.

Предупреждения: Пакк, 6. Томори, 8. Флинт, 58.

Судья: Джоунс.

25 ноября. Халл. Стадион "KCOM Stadium".

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бристоль" //
Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким //
Турнирная таблица чемпионшипа

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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сибирьофф

В квн тюфяка)опозорился по полной

20:12

nekonohiki

В каком дворе родился, в том и пригодился...

20:11

КолобокКолобков

А Лёнька всё шутит поди )))

20:10

14BrGRU

мда.... с этого роя не выйдет ни....я

20:07

spetrov

Судя по последним 2-ум голам, уровеь игроков Халла просто зашкаливающий. Что в случае розыгрыша стандарта только наблюдают, что вокруг творится, что с потерей и обрезом в центре поля побежал, уткнулся, потерял и даже помешать пробить некому, максимум сопровождают.

20:07

Millwall82

Даешь обозрения матчей Миллоулла, заточу хоть 100500 комментов под темой.

20:05

SForever

Леонид Викторович, с возвращением!

20:04

Andre_Saratov

В Бристоль, друзья!

20:04

fell62

Ужас летящий на крыльях ночи . Бегемот возвращается в Москву под крыло Гинера.

20:02

Новоуепинни

19:33/АНГЛИЯ Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким 4

20:02

Askido

Это нелечится- ампутация!!!

20:01

Новоуепинни

Илья Казаков упал без сознания, надеюсь? А игру так-то я себе даже качну. Одно удовольствие будет на ЛеонидВикторыча посмотреть, бгг

20:00

Boleijj protiv

Слуцкий идет вон?

20:00

Jean4

Хахахахха, а теперь все в Бристоль! Гулять будем!

20:00

resifi

Однако!

20:00

ЗЮК

ПТУшник вытер слюну и продолжил писать заголовки уровня помойного ведра.

19:59

Бней Иегуда

Физручишко, гоу хоум!)) Бгг.))

19:59

LVA1

МДААААААААААААААААААААА

19:57