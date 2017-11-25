"Халл" Слуцкого, ведя 2:0, проиграл "Бристоль Сити"

Матч 19-го тура чемпионшипа "Халл Сити" – "Бристоль Сити" завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. К 61-й минуте "тигры" вели в счете 2:0 благодаря голам нападающих Фрэйзера Кэмпбелла и Джаррода Боуэна, но мячи защитника Адена Флинта, а также полузащитников Бобби Рида и Джоша Браунхила принесли "Бристолю" три очка. Победный гол гости забили на 89-й минуте.
Отметим, что команда Леонида Слуцкого не может победить уже шестой матч кряду. "Халл" располагается на 20 месте в турнирной таблице с 18-ю очками.
Чемпионшип
19-й тур
"Халл Сити" - "Бристоль Сити" - 2:3 (1:0)
Голы: Кэмпбелл, 33 (1:0). Боуэн, 61 (2:0). Флинт, 68 (2:1). Рид, 79 (2:2). Браунхил, 89 (2:3).
"Халл Сити": Макгрегор, Томори, Мазух, Хектор, Эйна, Боуэн (Грощицки, 87), Ларссон (Мейлер, 73), Стюарт, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл (Дико, 74).
"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон, О`Дауда (Джурич, 55), Браунхил, Смит, Пакк (Патерсон, 46), Вудроу (Элиассон, 46), Рид.
Предупреждения: Пакк, 6. Томори, 8. Флинт, 58.
Судья: Джоунс.
25 ноября. Халл. Стадион "KCOM Stadium".
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бристоль" //
Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким //
Турнирная таблица чемпионшипа
Отставка Слуцкого пока откладывается:– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
"Халл" вышел вперед в матче с "Бристол Сити". Повезло Кэмпбеллу, но это гол. pic.twitter.com/e0NOxNZs9E
⚠️ "Халл" впереди 2:0. Сразу после гола игроки побежали к Слуцкому и отпраздновали с ним забитый мяч. Полная поддержка 👌🏼 pic.twitter.com/dV8yZivwAs– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
😐Уже 2:2. Типичный для "Халла" глупый пропущенный гол. pic.twitter.com/utonzafC8x– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
2:3 после 2:0. 89-я минута. Это все, Леонид Викторович? pic.twitter.com/hU2HM4mEdY– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
сибирьофф
В квн тюфяка)опозорился по полной
20:12
nekonohiki
В каком дворе родился, в том и пригодился...
20:11
КолобокКолобков
А Лёнька всё шутит поди )))
20:10
14BrGRU
мда.... с этого роя не выйдет ни....я
20:07
spetrov
Судя по последним 2-ум голам, уровеь игроков Халла просто зашкаливающий. Что в случае розыгрыша стандарта только наблюдают, что вокруг творится, что с потерей и обрезом в центре поля побежал, уткнулся, потерял и даже помешать пробить некому, максимум сопровождают.
20:07
Millwall82
Даешь обозрения матчей Миллоулла, заточу хоть 100500 комментов под темой.
20:05
SForever
Леонид Викторович, с возвращением!
20:04
Andre_Saratov
В Бристоль, друзья!
20:04
fell62
Ужас летящий на крыльях ночи . Бегемот возвращается в Москву под крыло Гинера.
20:02
Новоуепинни
19:33/АНГЛИЯ Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким 4
20:02
Askido
Это нелечится- ампутация!!!
20:01
Новоуепинни
Илья Казаков упал без сознания, надеюсь? А игру так-то я себе даже качну. Одно удовольствие будет на ЛеонидВикторыча посмотреть, бгг
20:00
Boleijj protiv
Слуцкий идет вон?
20:00
Jean4
Хахахахха, а теперь все в Бристоль! Гулять будем!
20:00
resifi
Однако!
20:00
ЗЮК
ПТУшник вытер слюну и продолжил писать заголовки уровня помойного ведра.
19:59
Бней Иегуда
Физручишко, гоу хоум!)) Бгг.))
19:59
LVA1
МДААААААААААААААААААААА
19:57