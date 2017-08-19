"Халл" Слуцкого уступил "КПР" на последних минутах игры

Матч 4-го тура чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" – "Халл Сити" завершился победой лондонцев – 2:1. Первый мяч в игре на 35-й минуте забил нападающий гостей Джаррод Боуэн, но на 74-й усилиями форварда Мэтта Смита хозяева поля сумели сравнять счет, а в компенсированное ко второму тайму время нападающий Идрисса Силла принес столичной команде победу.

Это поражение стало вторым для команды Леонида Слуцкого в стартовавшем сезоне. "Тигры" занимают 14 место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. "КПР" вышел на пятое место, набрав семь очков.

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4-й тур

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Халл Сити" - 2:1 (0:1)

Голы: Боуэн, 35 (0:1). Смит, 74 (1:1). Силла, 90+1 (2:1).

"Куинз Парк Рейнджерс": Смитис, Перч, Онуоха, Баптист (Вшолек, 63), Бидуэлл, Луа-Луа (Смит, 57), Луонго, Фриман, Скоуэн, Вашингтон, Маки (Силла, 72).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Ларссон, Мейлер, Стюарт (Диоманде, 10), Грощицки, Кэмпбелл (Мазух, 46), Боуэн.

Предупреждения: Мейлер, 56. Ларссон, 60. Макгрегор, 87. Силла, 90+2. Смит, 90+7.

Судья: Линингтон.

19 августа. Лондон. Стадион Loftus Road.

Трансляция матча "Куинз Парк Рейнджерс" – "Халл Сити"