"Халл" Слуцкого уступил "КПР" на последних минутах игры

Матч 4-го тура чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" – "Халл Сити" завершился победой лондонцев – 2:1. Первый мяч в игре на 35-й минуте забил нападающий гостей Джаррод Боуэн, но на 74-й усилиями форварда Мэтта Смита хозяева поля сумели сравнять счет, а в компенсированное ко второму тайму время нападающий Идрисса Силла принес столичной команде победу.
Это поражение стало вторым для команды Леонида Слуцкого в стартовавшем сезоне. "Тигры" занимают 14 место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. "КПР" вышел на пятое место, набрав семь очков.
Англия
Чемпионшип
4-й тур
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Халл Сити" - 2:1 (0:1)
Голы: Боуэн, 35 (0:1). Смит, 74 (1:1). Силла, 90+1 (2:1).
"Куинз Парк Рейнджерс": Смитис, Перч, Онуоха, Баптист (Вшолек, 63), Бидуэлл, Луа-Луа (Смит, 57), Луонго, Фриман, Скоуэн, Вашингтон, Маки (Силла, 72).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Ларссон, Мейлер, Стюарт (Диоманде, 10), Грощицки, Кэмпбелл (Мазух, 46), Боуэн.
Предупреждения: Мейлер, 56. Ларссон, 60. Макгрегор, 87. Силла, 90+2. Смит, 90+7.
Судья: Линингтон.
19 августа. Лондон. Стадион Loftus Road.
Фуля
Смешно, в live выставили. А как комментируют. "Перч снова прошел по флангу, отпасовал на Вашингтона, а тот вразрез защите выкатил на одинокого Фримана, которого потерял Мейлер. Повезло, что Люк пробил левее створа!". То есть, учите матчасть. Нам надо знать состав Халла как Спартака или Реала, причем по именам. Продул Халл, затаились.
19:40
Фуля
Спринт, я думаю, гораздо раньше. Сейчас у араб начинает задумываться, а кого ему Абрамович подсунул?
19:37
Спринт
У ФК "Халл Сити" после Нового года будет другой тренер. А физруку с соседнего двора даже блат Абрамовича не поможет трудоустроится на Туманном Альбионе.
19:32
Фуля
СЭ медлит, не выставляет на передовицу, переделывает статейку про несостоявшуюся победу Слуцкого. Ищет отмазки.
19:30
Фуля
Flamenco, Вы в СЭ работаете? Реальный болельщик, причем любой команды, так написать не может.
19:17
Фуля
Это космос сказал Лёня. Блин! Опередили.
19:16
tryam
КПР - 2 замены 2 гола..)) учись Леня
19:13
suomi257
это космос!!!!.....так тебе и надо проект!!!!!!!
19:13
Thomas_Boy_
8 добавленных минут - это сильно...
19:03
Flamenco
Слуцкий по любому молодец! Желаю ему успехов!
19:01
aleksart-spb
это космос,чую попрут скора слуцкера!
18:59