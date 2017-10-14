"Халл" Слуцкого упустил победу в компенсированное время. Обидно

В матче 12-го тура чемпионшипа "Халл Сити" сыграл вничью с "Норвичем" – 1:1.
Счет был открыт на 29-й минуте игры. Форвард Нуа Дико, получивший передачу от полузащитника Маркуса Хенриксена, вышел один на один с вратарем и переправил мяч в правый от себя угол.
Во втором тайме команда Леонида Слуцкого осталась в меньшинстве. На 57-й минуте полузащитник Дэвид Мейлер получил вторую желтую карточку, сбив с ног форварда Янника Вилдсхута.
"Канарейки" отыгрались под занавес встречи. На пятой добавленной к основному времени минуте ворота "Халла" поразил Нелсон Мигел Оливейра.
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"Норвич" - "Халл Сити" - 1:1 (0:1)
Голы: Дико, 29 (0:1). Оливейра, 90+6 (1:1).
"Норвич": Ганн, Пинту, Клозе, Зиммерманн, Хасбэнд (Штиперманн, 74), Вранчич, Рид (Хулахан, 67), Трибулль (Оливейра, 74), Мэддисон, Вилдсхут, Джером.
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Ларссон (Томори, 85), Хенриксен, Грощицки (Диоманде, 72), Дико (Стюарт, 62).
Предупреждения: Мейлер, 24. Вилдсхут, 45+1. Ларссон, 57. Стюарт, 74. Хектор, 90+4.
Удаление: Мейлер, 57.
Судья: Страуд.
14 октября. Норвич. Стадион Carrow Road.
Норвич - Халл - 0:1. Полчаса позади.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 октября 2017 г.
Автор гола: Дико, например. pic.twitter.com/qZYn7n4xnS
96-я минута. Слуцкий без победы - 1:1. pic.twitter.com/RoPHB7LrTL– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 октября 2017 г.
Фуля
van der sar ------- какая середина, удержаться бы! А так результат трусливой тактики космонавта.
19:14
oze11
который раз уж, слабаки!
19:05
van der sar
Обидно. Но с такой убогой игрой и командой можно только помечтать о середине таблицы чемпионшипа.
19:03