18:55 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого упустил победу в компенсированное время. Обидно

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В матче 12-го тура чемпионшипа "Халл Сити" сыграл вничью с "Норвичем" – 1:1.

Счет был открыт на 29-й минуте игры. Форвард Нуа Дико, получивший передачу от полузащитника Маркуса Хенриксена, вышел один на один с вратарем и переправил мяч в правый от себя угол.

Во втором тайме команда Леонида Слуцкого осталась в меньшинстве. На 57-й минуте полузащитник Дэвид Мейлер получил вторую желтую карточку, сбив с ног форварда Янника Вилдсхута.

"Канарейки" отыгрались под занавес встречи. На пятой добавленной к основному времени минуте ворота "Халла" поразил Нелсон Мигел Оливейра.

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"Норвич" - "Халл Сити" - 1:1 (0:1)

Голы: Дико, 29 (0:1). Оливейра, 90+6 (1:1).

"Норвич": Ганн, Пинту, Клозе, Зиммерманн, Хасбэнд (Штиперманн, 74), Вранчич, Рид (Хулахан, 67), Трибулль (Оливейра, 74), Мэддисон, Вилдсхут, Джером.

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Ларссон (Томори, 85), Хенриксен, Грощицки (Диоманде, 72), Дико (Стюарт, 62).

Предупреждения: Мейлер, 24. Вилдсхут, 45+1. Ларссон, 57. Стюарт, 74. Хектор, 90+4.

Удаление: Мейлер, 57.

Судья: Страуд.

14 октября. Норвич. Стадион Carrow Road.

Норвич - Халл Сити

Турнирная таблица здесь

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Фуля

van der sar ------- какая середина, удержаться бы! А так результат трусливой тактики космонавта.

19:14

oze11

который раз уж, слабаки!

19:05

van der sar

Обидно. Но с такой убогой игрой и командой можно только помечтать о середине таблицы чемпионшипа.

19:03