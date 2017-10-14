"Халл" Слуцкого упустил победу в компенсированное время. Обидно

В матче 12-го тура чемпионшипа "Халл Сити" сыграл вничью с "Норвичем" – 1:1.

Счет был открыт на 29-й минуте игры. Форвард Нуа Дико, получивший передачу от полузащитника Маркуса Хенриксена, вышел один на один с вратарем и переправил мяч в правый от себя угол.

Во втором тайме команда Леонида Слуцкого осталась в меньшинстве. На 57-й минуте полузащитник Дэвид Мейлер получил вторую желтую карточку, сбив с ног форварда Янника Вилдсхута.

"Канарейки" отыгрались под занавес встречи. На пятой добавленной к основному времени минуте ворота "Халла" поразил Нелсон Мигел Оливейра.

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"Норвич" - "Халл Сити" - 1:1 (0:1)

Голы: Дико, 29 (0:1). Оливейра, 90+6 (1:1).

"Норвич": Ганн, Пинту, Клозе, Зиммерманн, Хасбэнд (Штиперманн, 74), Вранчич, Рид (Хулахан, 67), Трибулль (Оливейра, 74), Мэддисон, Вилдсхут, Джером.

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Ларссон (Томори, 85), Хенриксен, Грощицки (Диоманде, 72), Дико (Стюарт, 62).

Предупреждения: Мейлер, 24. Вилдсхут, 45+1. Ларссон, 57. Стюарт, 74. Хектор, 90+4.

Удаление: Мейлер, 57.

Судья: Страуд.

14 октября. Норвич. Стадион Carrow Road.

Норвич - Халл - 0:1. Полчаса позади.

Автор гола: Дико, например. pic.twitter.com/qZYn7n4xnS – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 октября 2017 г.

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