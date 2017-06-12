"Халл" Слуцкого пропустит первый раунд Кубка английской лиги

16 июня в Таиланде в рамках нового спонсорского соглашения состоится жеребьевка первого раунда Кубка английской лиги, информирует BBC. Жеребьевка будет проводиться среди клубов третьего и четвертого по силе дивизионов страны, а также среди 22 команд чемпион-лиги.

Отмечается, что в этом году "Халл Сити" и "Мидлсбро", вылетевшие по итогам прошлого сезона в чемпион-лигу, свой путь на турнире начнут позже.

Напомним, что 9 июня новым главным тренером "Халл Сити" был назначен экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.