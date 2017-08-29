"Халл" Слуцкого подписал нападающего Дико

Нападающий "Вулверхэмптона" Нуа Дико подписал контракт с "Халл Сити", информирует пресс-служба "тигров". Соглашение с форвардом рассчитано на три года. При этом договор включает в себя возможность продления еще на год. Финансовые детали сделки не разглашаются.

25-летний малиец выступал за "волков" с 2014 года. За это время в составе клуба он провел 94 матча и забил 31 гол.