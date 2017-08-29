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21:05 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого подписал нападающего Дико

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Нападающий "Вулверхэмптона" Нуа Дико подписал контракт с "Халл Сити", информирует пресс-служба "тигров". Соглашение с форвардом рассчитано на три года. При этом договор включает в себя возможность продления еще на год. Финансовые детали сделки не разглашаются.

25-летний малиец выступал за "волков" с 2014 года. За это время в составе клуба он провел 94 матча и забил 31 гол.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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OuksNeizbezhen

Видимо, у Халла тоже агрессивная трансферная компания. Вот у кого нужно учиться Зениту - а то они мягко подписывают и цивилизованно. А надо - дико.

21:22