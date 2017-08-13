"Халл" Слуцкого не договорился с "Оксфордом" о трансфере Джонсона

"Оксфорд Юнайтед" отказался продавать полузащитника Марвина Джонсона в "Халл Сити", сообщает Sky Sports. Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, рассчитывала подписать соглашение с 26-летним игроком, интерес к которому проявляли "Лестер" и "Манчестер Сити".

Джонсон выступает за "Оксфорд" с 2016 года. За это время он принял участие во всех турнирах в 52 матчах, забив 6 голов.

Напомним, после двух туров чемпионшипа "Халл" Слуцкого набрал четыре очка и занимает 5-е место. В 3-м туре "тигры" на своем поле сыграют с "Вулверхэмптоном". Встреча состоится 15 августа, начало игры – 21.45 по московскому времени.