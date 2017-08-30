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15:29 | Футбол — Англия

"Халл" Слуцкого может арендовать исключенного из "Ньюкасла" хавбека


Полузащитник "Ньюкасла" Джек Колбэк может перейти в "Халл Сити" на правах аренды, сообщает The Sun. На уходе игрока из клуба настаивает главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес. Ранее англичанин был исключен из основного состава команды после конфликта с испанским специалистом.

Отметим, что Колбэк выступает за "Ньюкасл" с 2014 года. В состав "сорок" футболист за все время провел 85 матчей.

Напомним, что уходящим летом главным тренером "Халла" стал экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

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