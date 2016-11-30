"Халл Сити" вышел в полуфинал Кубка лиги, победив "Ньюкасл" по пенальти

"Халл Сити" взял верх над "Ньюкаслом" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги в серии пенальти. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное время команды провели по голу. Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки.

Кубок лиги

1/4 финала

"Халл Сити" – "Ньюкасл" – 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти – 3:1

Голы: Диаме, 98 (0:1). Снодграсс, 99 (1:1).

"Халл Сити": Якупович, Доусон, Робертсон (Таймон, 79), Магуайр, Хаддлстоун, Мейлер, Снодграсс, Аль-Мухаммади (Хенриксен, 79), Ливермор (Уэйр, 79), Мбокани, Диоманде.

Предупреждения: Снодграсс, 45. Робертсон, 77. Хаддлстоун, 89.

Удаление: Мбокани (Х), 89.

Судья: Суорбрик (Англия).

Халл. Стадион "KCOM Stadium".