"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Халл Сити" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:4. Таким образом, "Халл Сити" стал третьим клубом, который покинет премьер-лигу по итогам сезона. Ранее досрочно вылетели "Мидлсбро" и "Сандерленд".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Кристал Пэлас" - "Халл Сити" - 4:0 (2:0)

Голы: Заа, 3 (1:0). Бентеке, 34 (2:0). Миливоевич, 85 - с пенальти (3:0). ван Анхолт, 90 (4:0).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс (Дилейни, 86), Келли, Уорд, Шлупп, Кабай (Макартур, 62), Таунсенд (ван Анхолт, 75), Заа, Панчеон, Миливоевич, Бентеке.

"Халл Сити": Якупович, Доусон, Раноккиа (Мэлони, 46), Робертсон (Боуэн, 46), Магуайр (Дэйвис, 50), Эвандру, Н`Диай, Аль-Мухаммади, Клукас, Грощицки, Ньясс.

Предупреждения: Кабай, 37. Робертсон, 40. Панчеон, 41. Н`Диай, 80. Доусон, 84. Дэйвис, 87. ван Анхолт, 90+1. Клукас, 90+3.

Судья: Аткинсон (Англия).