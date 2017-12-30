"Халл Сити" вновь упустил победу на последних минутах игры

Матч 25-го тура чемпионшипа "Халл Сити" – "Фулхэм" завершился со счетом 2:2. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев поля, однако в самом начале второго тайма гости сократили отставание в счете, а на 85-й минуте встречи смогли уйти от поражения.

Таким образом, "тигры" имеют в своем активе 24 очка и завершили 2017 год на 19-м месте в турнирной таблице.

Напомним, что 3 декабря пост главного тренера "Халла" покинул Леонид Слуцкий. При сменившем его Найджеле Адкинсе команда выиграла один матч, дважды уступила и дважды сыграла вничью.

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25-й тур

"Халл Сити" – "Фулхэм" – 2:2 (2:0)

Голы: Боуэн, 33 (1:0). Дико, 36 (2:0). Камара, 48 – с пенальти (2:1). Камара, 85 (2:2).

Турнирная таблица чемпионшипа – здесь