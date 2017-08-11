"Халл Сити" Слуцкого сыграет с "Донкастер Роверс" во 2-м раунде Кубка лиги

Сразу же после завершения матча 1-го раунда Кубка английской лиги между "Бери" и "Сандерлендом" (0:1) прошла жеребьевка 2-го раунда турнир. "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, сыграет с "Донкастер Роверс", который по итогам прошлого сезона вышел в 3-й по значимости дивизион страны. Матч состоится 21 августа.

Стоит также отметить, что главным тренером "Донкастер Роверс" является Даррен Фергюсон - сын легендарного специалиста Алекса Фергюсона.