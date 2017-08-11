00:57 | Футбол — Англия

"Халл Сити" Слуцкого сыграет с "Донкастер Роверс" во 2-м раунде Кубка лиги


Сразу же после завершения матча 1-го раунда Кубка английской лиги между "Бери" и "Сандерлендом" (0:1) прошла жеребьевка 2-го раунда турнир. "Халл Сити", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, сыграет с "Донкастер Роверс", который по итогам прошлого сезона вышел в 3-й по значимости дивизион страны. Матч состоится 21 августа.

Стоит также отметить, что главным тренером "Донкастер Роверс" является Даррен Фергюсон - сын легендарного специалиста Алекса Фергюсона.

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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