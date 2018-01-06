20:14 | Футбол — Англия

"Халл Сити" победил "Блэкберн" в Кубке Англии, "Астон Вилла" проиграла "Петерборо"

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"Халл Сити" обыграл "Блэкберн" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка Англии. Единственный гол на 58-й минуте забил Ола Эйна. Напомним, что ранее "тигров" тренировал Леонид Слуцкий.

В других встречах "Астон Вилла" проиграла "Петерборо" (1:3), а "Саутгемптон" переиграл "Фулхэм" (1:0).

Кубок Англии

1/32 финала

"Блэкберн Роверс" – "Халл Сити" – 0:1 (0:0)

Гол: Эйна, 58 (0:1).

Судья: Лэнгфорд (Англия).

6 января. Блэкберн. Стадион "Ewood Park".

"Астон Вилла" – "Петерборо" – 1:3 (1:0)

Голы: Дэвис, 8 (1:0). Мэрриотт, 75 (1:1). Тафацолли, 83 (1:2). Мэрриотт, 90+3 (1:3).

Судья: Джоунс (Англия).

6 января. Бирмингем. Стадион "Villa Park".

"Стивинэйдж" – "Рединг" – 0:0

Судья: Тонер (Англия).

6 января. Стивинэйдж. Стадион "The Lamex Stadium".

"Фулхэм" – "Саутгемптон" – 0:1 (0:1)

Гол: Уорд-Проуз, 29 (0:1).

Судья: Оливер (Англия).

6 января. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

"Карлайл Юнайтед" – "Шеффилд Уэнсдей" – 0:0

Судья: Уэбб (Англия).

6 января. Карлайл. Стадион "Brunton Park".

"Болтон Уондерерс" – "Хаддерсфилд" – 1:2 (0:0)

Голы: ван Ла Парра, 51 (0:1). Уильямс, 52 (0:2). Оседе, 64 (1:2).

Судья: Ист (Англия).

6 января. Болтон. Стадион "Macron Stadium".

"Борнмут" – "Уиган Атлетик" – 2:2 (0:2)

Голы: Григг, 4 (0:1). Хайндман, 29 – в свои ворота (0:2). Муссе, 55 (1:2). Кук, 90+2 (2:2). Судья: Мэдли (Англия).

6 января. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2017-2018/32/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

"Питерборо", а не "Петерборо".

20:37

shpasic

Халл вперёд к Кубку!

20:19