"Халл Сити" намерен вернуться в премьер-лигу

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что задача "Халл Сити", который возглавляет Леонид Слуцкий, осталась прежней. По его словам, зимой команда должна усилиться. Напомним, что "Халл" занимает 20-е место в чемпионшипе.

– Задача "Халла", который идет совсем близко к зоне вылета, не меняется?

– Нет, не меняется – вернуться в премьер-лигу.

– Но ведь состав не соответствует задачам.

– Мы работаем уже сейчас, чтобы зимой усилиться.

– Говорят, Аллам...

– Кто-то говорит, а я с ним – разговариваю.

– Да, но говорят, что Аллам прижимист и не даст денег на трансферы.

– Он прижимистый, это точно. Но как бизнесмен понимает, что если сейчас потратить на трансферы 50 миллионов фунтов, затем только Sky TV даст 150 миллионов в случае выхода в АПЛ. Или второй вариант – можно ничего не потратить и потом ничего не получить. Выбирайте! (Сергей ЕГОРОВ)