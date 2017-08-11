"Халл Сити" хочет заполучить вингера "Оксфорда"

"Халл Сити" ведет переговоры с "Оксфорд Юнайтед" по трансферу полузащитника Марвина Джонсона. По информации The Sun, клуб чемпион-лиги, главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, предложил за 26-летнего англичанина 1 миллион фунтов стерлингов.

Ранее интерес к Джонсону проявляли такие клубы премьер-лиги, как "Лестер" и "Манчестер Сити". Однако "Халл Сити" раньше них сделал официальное предложение.

Джонсон прошлым летом присоединился к "Оксфорду", и с тех пор сыграл в 54 матчах, забил 7 голов и сделал 11 голевых передач.