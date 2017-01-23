"Халл Сити" арендовал форварда "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Лазар Маркович перешел в "Халл Сити", информирует клубная пресс-служба. Серб будет выступать за "тигров" на правах аренды до конца текущего сезона.
Первую часть игрового года 22-летний футболист провел в лиссабонском "Спортинге". На его счету два гола в 14 матчах за португальский коллектив.
📑 | We are delighted to confirm the signing of Lazar Marković on loan from @LFC until the end of the season #WelcomeLazar pic.twitter.com/bQcahvAwWi– Hull City (@HullCity) 23 января 2017 г.