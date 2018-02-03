21:03 | Футбол — Англия

"Халл" проиграл "Престону" и опустился в зону вылета

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"Халл" уступил в гостях "Престону" в матче 30-го тура чемпионшипа - 1:2. Это поражение стало 14-м для "тигров", которые опустились в зону вылета. После 30 игр в активе команды 26 очков. Отрыв от последнего места составляет два очка.

Отметим, что после увольнения Леонида Слуцкого команда одержала одну победу в 10 матчах, четыре раза сыграла вничью, пять раз проиграла.

Первенство Англии

Чемпионшип

30-й тур

"Престон" - "Халл Сити" - 2:1 (2:1)

Голы: Боуэн, 29. Каннингем, 36. Браун, 45.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Thomas_Boy_

И Слуцкий - это "полбеды". Слуцкий из этих тумбочек выжимал, как оказалось, максимум. А без команда совсем играть не может.

21:51

Thomas_Boy_

shpasic ____________ А если не разбираешься, то чего комментируешь? Где вы, все те, кто кричал, что без Лени-то уж "Халл" заиграет? Чего, заиграл? Нравится вам?

21:50

NapoliFC

Оно так и так тонет, хоть со Слуцким хоть без него. Ясно одно - Слуцкий это полбеды, остальное это владельцы клуба.

21:35

King's Bounty RND

по иксу !

21:32

shpasic

в сортах не очень разбираюсь))

21:30

Thomas_Boy_

Пара побед в Кубке, конечно, великое достижение, с лихвой покрывающее импотенцию в чемпионшипе.))) shpasic, ну найди ты в себе смелость признать, что после Лени команда стала вообще полным гуано. А при нем кое-как играла.

21:28

баламошка

Лёня, вернись! Прости их, грешных, не знали они, что творят!)

21:19

shpasic

теперь была пара побед в Кубке, ещё несколько очков в чемпионате взяли после Слуцкого.

21:16

Thomas_Boy_

При Слуцком хоть иногда побеждали. Теперь команда обречена.

21:14