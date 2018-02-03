"Халл" проиграл "Престону" и опустился в зону вылета

"Халл" уступил в гостях "Престону" в матче 30-го тура чемпионшипа - 1:2. Это поражение стало 14-м для "тигров", которые опустились в зону вылета. После 30 игр в активе команды 26 очков. Отрыв от последнего места составляет два очка.

Отметим, что после увольнения Леонида Слуцкого команда одержала одну победу в 10 матчах, четыре раза сыграла вничью, пять раз проиграла.

Первенство Англии

Чемпионшип

30-й тур

"Престон" - "Халл Сити" - 2:1 (2:1)

Голы: Боуэн, 29. Каннингем, 36. Браун, 45.