"Халл" проиграл "Престону" и опустился в зону вылета

"Халл" уступил в гостях "Престону" в матче 30-го тура чемпионшипа - 1:2. Это поражение стало 14-м для "тигров", которые опустились в зону вылета. После 30 игр в активе команды 26 очков. Отрыв от последнего места составляет два очка.
Отметим, что после увольнения Леонида Слуцкого команда одержала одну победу в 10 матчах, четыре раза сыграла вничью, пять раз проиграла.
Первенство Англии
Чемпионшип
30-й тур
"Престон" - "Халл Сити" - 2:1 (2:1)
Голы: Боуэн, 29. Каннингем, 36. Браун, 45.
Thomas_Boy_
И Слуцкий - это "полбеды". Слуцкий из этих тумбочек выжимал, как оказалось, максимум. А без команда совсем играть не может.
21:51
Thomas_Boy_
shpasic ____________ А если не разбираешься, то чего комментируешь? Где вы, все те, кто кричал, что без Лени-то уж "Халл" заиграет? Чего, заиграл? Нравится вам?
21:50
NapoliFC
Оно так и так тонет, хоть со Слуцким хоть без него. Ясно одно - Слуцкий это полбеды, остальное это владельцы клуба.
21:35
King's Bounty RND
по иксу !
21:32
shpasic
в сортах не очень разбираюсь))
21:30
Thomas_Boy_
Пара побед в Кубке, конечно, великое достижение, с лихвой покрывающее импотенцию в чемпионшипе.))) shpasic, ну найди ты в себе смелость признать, что после Лени команда стала вообще полным гуано. А при нем кое-как играла.
21:28
баламошка
Лёня, вернись! Прости их, грешных, не знали они, что творят!)
21:19
shpasic
теперь была пара побед в Кубке, ещё несколько очков в чемпионате взяли после Слуцкого.
21:16
Thomas_Boy_
При Слуцком хоть иногда побеждали. Теперь команда обречена.
21:14