"Халл" поздравил Слуцкого, ставшего тренером недели в чемпионшипе

"Халл Сити" на своей странице в Твиттере поздравил главного тренера команды Леонида Слуцкого, который был назван лучшим специалистом по итогам 11-го тура чемпионшипа. Под руководством россиянина "тигры" обыграли "Бирмингем" (6:1).

Помимо Слуцкого в команду недели включен нападающий Камиль Грощицки. Отметим, что российский специалист был впервые назван лучшим тренером тура.

На данный момент "Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 12 очков.