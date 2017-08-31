"Халл" потерял полузащитника на восемь недель

Полузащитник "Халл Сити" Кевин Стюарт получил серьезную травму голени, сообщает клубная пресс-служба. Прогнозируемый срок восстановления составит около восьми недель. Отметим, что 23-летний хавбек был куплен "тиграми" у "Ливерпуля" в июле за 4 миллиона фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче чемпионшипа.

Отметим, что Стюарт стал уже шестым травмированным игроком "Халла". Защитник Ондржей Мазух точно пропустит ближайший матч против "Дерби", Маркус Хенриксен и Фрэйзер Кэмпбелл близки к окончательному восстановлению. Полузащитник Эвандру вернется в строй через две-три недели, а Абель Эрнандес и Уилл Кин выбыли на срок около полугода.