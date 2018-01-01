20:26 | Футбол — Англия

"Халл" после увольнения Слуцкого выиграл лишь один из шести матчей

18

"Халл Сити" на выезде уступил "Болтону" (0:1) в матче 26-го тура чемпионшипа. Безвыигрышная серия "тигров" достигла пяти встреч. Причем в четырех из них им даже не удалось забить.

Напомним, что руководство "Халла" отправило в отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера после игры с "Шеффилд Уэнсдей" (2:2). После назначения Найджела Эдкинса команда провела шесть матчей и выиграла лишь один – первый, с "Брентфордом" (3:2) – из них.

"Тигры" занимают 21-е место в турнирной таблице, пропустив вперед "Болтон". От зоны вылета их отделяет лишь преимущество в дополнительных показателях над "Бертоном".

Первенство Англии

Чемпионшип

26-й тур

"Болтон" – "Халл Сити" – 1:0 (1:0)

Гол: Мадин, 20.

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий: отставка в "Халле"
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КОММЕНТАРИИ (18)
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slovogospoda

Thomas_Boy_Ну что, арабы? Лучше стало? "Халл" вылетит. А Диманомашина дурак.)/...При всем желании здесь мало неправды..В первом круге Халл 5 голов Болтону накидал причем без видимых проблем..Сейчас же как будто команда забыла как играть..

23:12

Thomas_Boy_

Ну что, арабы? Лучше стало? "Халл" вылетит. А Диманомашина дурак.)

23:06

slovogospoda

Новоуепинни slovogospoda, Леонид Викторович в космос летал, бога не видал/...Товарищь только не проболтайтесь западным буржуинам....Вдруг узнают..

23:02

slovogospoda

Электросталец Леонид Викторович, вернитесь, орали халситинцы/..Так к нему и не было претензий ни у кого..Проблема была лишь в том что Владельцы не хотели вкладываться...от слова вообще.. При том, что минимум 3 клуба только в чемпионшипе купило игроков стоимостью свыше 10 миллионов.. Т.е. 10 миллионов за одного игрока. Слуцкий же запросил двух хороших игроков на позиции..Поэтому его и попросили..

23:01

Новоуепинни

slovogospoda, Леонид Викторович в космос летал, бога не видал

22:59

slovogospoda

Новоуепинни После Леонида Викторовича года три придется восстанавливать/....И еще и игроков всех самых сильных продать..Лишь бы у тебя сошлось все для тебя моя дорогая..

22:57

Новоуепинни

После Леонида Викторовича года три придется восстанавливать

22:48

кедрнедр1994

Англичанам на будущее урок если они захотят приглосить русского тренера пусть вспомнят про Халл

22:46

PitersS

Надо после каждого матча менять тренера-другого не придумать..

22:44

кедрнедр1994

Пипец леня так порулил командной что после его ухода Халл еще долго будет находить свою игру

22:43

Электросталец

Леонид Викторович, вернитесь, орали халситинцы

22:31

disss

Ни злорадства, ни печали..

22:04

Dymanomashina

Это означает только одно: пришел тренер не лучше Слуцкого(а может и хуже). Других глубоких выводов тут быть не может

21:27

spetrov

Теперь все хейтеры должны сказать, что Слуцкий испортил им карму. Так считаю.

21:20

shpasic

а до увольнения?

21:12

ole72

Лёня пытался,но его не поняли

20:49

NapoliFC

Все равно кто капитан тонущего корыта.

20:49

Бармалей3000

Тут можно гордиться Русский тянул, .......

20:36