"Халл" после увольнения Слуцкого выиграл лишь один из шести матчей

"Халл Сити" на выезде уступил "Болтону" (0:1) в матче 26-го тура чемпионшипа. Безвыигрышная серия "тигров" достигла пяти встреч. Причем в четырех из них им даже не удалось забить.

Напомним, что руководство "Халла" отправило в отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера после игры с "Шеффилд Уэнсдей" (2:2). После назначения Найджела Эдкинса команда провела шесть матчей и выиграла лишь один – первый, с "Брентфордом" (3:2) – из них.

"Тигры" занимают 21-е место в турнирной таблице, пропустив вперед "Болтон". От зоны вылета их отделяет лишь преимущество в дополнительных показателях над "Бертоном".

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26-й тур

"Болтон" – "Халл Сити" – 1:0 (1:0)

Гол: Мадин, 20.