"Халл" после увольнения Слуцкого выиграл лишь один из шести матчей

"Халл Сити" на выезде уступил "Болтону" (0:1) в матче 26-го тура чемпионшипа. Безвыигрышная серия "тигров" достигла пяти встреч. Причем в четырех из них им даже не удалось забить.
Напомним, что руководство "Халла" отправило в отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера после игры с "Шеффилд Уэнсдей" (2:2). После назначения Найджела Эдкинса команда провела шесть матчей и выиграла лишь один – первый, с "Брентфордом" (3:2) – из них.
"Тигры" занимают 21-е место в турнирной таблице, пропустив вперед "Болтон". От зоны вылета их отделяет лишь преимущество в дополнительных показателях над "Бертоном".
Первенство Англии
Чемпионшип
26-й тур
"Болтон" – "Халл Сити" – 1:0 (1:0)
Гол: Мадин, 20.
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http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/
slovogospoda
Thomas_Boy_Ну что, арабы? Лучше стало? "Халл" вылетит. А Диманомашина дурак.)/...При всем желании здесь мало неправды..В первом круге Халл 5 голов Болтону накидал причем без видимых проблем..Сейчас же как будто команда забыла как играть..
23:12
Thomas_Boy_
Ну что, арабы? Лучше стало? "Халл" вылетит. А Диманомашина дурак.)
23:06
slovogospoda
Новоуепинни slovogospoda, Леонид Викторович в космос летал, бога не видал/...Товарищь только не проболтайтесь западным буржуинам....Вдруг узнают..
23:02
slovogospoda
Электросталец Леонид Викторович, вернитесь, орали халситинцы/..Так к нему и не было претензий ни у кого..Проблема была лишь в том что Владельцы не хотели вкладываться...от слова вообще.. При том, что минимум 3 клуба только в чемпионшипе купило игроков стоимостью свыше 10 миллионов.. Т.е. 10 миллионов за одного игрока. Слуцкий же запросил двух хороших игроков на позиции..Поэтому его и попросили..
23:01
Новоуепинни
slovogospoda, Леонид Викторович в космос летал, бога не видал
22:59
slovogospoda
Новоуепинни После Леонида Викторовича года три придется восстанавливать/....И еще и игроков всех самых сильных продать..Лишь бы у тебя сошлось все для тебя моя дорогая..
22:57
Новоуепинни
После Леонида Викторовича года три придется восстанавливать
22:48
кедрнедр1994
Англичанам на будущее урок если они захотят приглосить русского тренера пусть вспомнят про Халл
22:46
PitersS
Надо после каждого матча менять тренера-другого не придумать..
22:44
кедрнедр1994
Пипец леня так порулил командной что после его ухода Халл еще долго будет находить свою игру
22:43
Электросталец
Леонид Викторович, вернитесь, орали халситинцы
22:31
disss
Ни злорадства, ни печали..
22:04
Dymanomashina
Это означает только одно: пришел тренер не лучше Слуцкого(а может и хуже). Других глубоких выводов тут быть не может
21:27
spetrov
Теперь все хейтеры должны сказать, что Слуцкий испортил им карму. Так считаю.
21:20
shpasic
а до увольнения?
21:12
ole72
Лёня пытался,но его не поняли
20:49
NapoliFC
Все равно кто капитан тонущего корыта.
20:49
Бармалей3000
Тут можно гордиться Русский тянул, .......
20:36