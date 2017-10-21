"Халл" "отметил" победу над "Барнсли" танцем Слуцкого

"Халл Сити" в своем Твиттере после победы над "Барнсли" (1:0) в матче 13-го тура чемпионшипа опубликовал ролик с танцем главного тренера Леонида Слуцкого. Видео было снято в ноябре 2015 года на свадьбе бывшего нападающего сборной России Романа Адамова.

После завершения встречи Слуцкий и игроки "Халла" подошли к трибуне, на которой расположились болельщики команды и поаплодировали им.

Отметим, что "тигры" впервые выиграли на выезде под руководством российского тренера. "Халл" не выигрывал в гостях в чемпионате страны с 20 августа 2016 года. Кроме того, команда Слуцкого впервые с 29 апреля сыграла на ноль.