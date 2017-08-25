"Халл" одержал вторую разгромную победу при Слуцком

"Халл Сити" разгромил "Болтон" со счетом 4:0 в матче 5-го тура чемпионшипа. В составе победителей по голу забили Адама Диоманде и Камиль Грощицки, Джаррод Боуэн оформил дубль.
Эта победа стала второй для "тигров" в этом розыгрыше чемпионата. Клуб на время поднялся на шестое место в таблице. "Болтон" потерпел третье поражение в сезоне и занимает 23-ю строчку.
Напомним, что "Халл" возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
Англия
Чемпионшип
5-й тур
"Халл Сити" – "Болтон" – 4:0 (3:0)
Голы: Диоманде, 13 (1:0). Боуэн, 19 (2:0). Грощицки, 29 (3:0). Боуэн, 88 (4:0).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк (Кингсли, 77), Боуэн, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Грощицки (Уэйр, 86), Диоманде.
"Болтон": Хоуард, Биверс, Дервит, Берк, Мораиш, Кэракэн (Претли, 15), Каллен (Ле Фондр, 59), Бакли (Оседе, 46), Тэйлор, Мадин, Армстронг.
Предупреждения: Мейлер, 11. Оседе, 74.
Судья: Лэнгфорд.
25 августа. Халл. Стадион "KCOM Stadium".
Алый Дракон
Фуля Ну наконец-то! Где хвалебная передовица: "Халл Слуцкого разгромил Болтон"? Пью, гуляю все выходные. 23:54 25 АВГУСТА... Фуля, а где твоя дудуля?)...
00:13
Алый Дракон
Молодцы! Но соперник - уг... Что "Бернли", что "Болтон" - прямые кандидаты на вылет... По крайней мере, взяли 3 очка, и улучшили разницу...
00:11
shpasic
"Как возрождали Халл"
00:02
russkij
С победой! У Халла прибавилась армия фанов из болельщиков ЦСКА. Теперь в Латвии.
23:58 25 августа
Thomas_Boy_
Фуля больше всех счастлив.
23:57 25 августа
Фуля
Ну наконец-то! Где хвалебная передовица: "Халл Слуцкого разгромил Болтон"? Пью, гуляю все выходные.
23:54 25 августа
Thomas_Boy_
Надрал "Болтон" прямо как когда-то "Спартак".)))
23:42 25 августа