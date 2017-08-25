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23:38 25 августа | Футбол — Англия

"Халл" одержал вторую разгромную победу при Слуцком

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"Халл Сити" разгромил "Болтон" со счетом 4:0 в матче 5-го тура чемпионшипа. В составе победителей по голу забили Адама Диоманде и Камиль ГрощицкиДжаррод Боуэн оформил дубль.

Эта победа стала второй для "тигров" в этом розыгрыше чемпионата. Клуб на время поднялся на шестое место в таблице. "Болтон" потерпел третье поражение в сезоне и занимает 23-ю строчку.

Напомним, что "Халл" возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Англия

Чемпионшип

5-й тур

"Халл Сити" – "Болтон" – 4:0 (3:0)

Голы: Диоманде, 13 (1:0). Боуэн, 19 (2:0). Грощицки, 29 (3:0). Боуэн, 88 (4:0). 

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк (Кингсли, 77), Боуэн, Мазух, Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Грощицки (Уэйр, 86), Диоманде.

"Болтон": Хоуард, Биверс, Дервит, Берк, Мораиш, Кэракэн (Претли, 15), Каллен (Ле Фондр, 59), Бакли (Оседе, 46), Тэйлор, Мадин, Армстронг.

Предупреждения: Мейлер, 11. Оседе, 74. 

Судья: Лэнгфорд.

25 августа. Халл. Стадион "KCOM Stadium".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Алый Дракон

Фуля Ну наконец-то! Где хвалебная передовица: "Халл Слуцкого разгромил Болтон"? Пью, гуляю все выходные. 23:54 25 АВГУСТА... Фуля, а где твоя дудуля?)...

00:13

Алый Дракон

Молодцы! Но соперник - уг... Что "Бернли", что "Болтон" - прямые кандидаты на вылет... По крайней мере, взяли 3 очка, и улучшили разницу...

00:11

shpasic

"Как возрождали Халл"

00:02

russkij

С победой! У Халла прибавилась армия фанов из болельщиков ЦСКА. Теперь в Латвии.

23:58 25 августа

Thomas_Boy_

Фуля больше всех счастлив.

23:57 25 августа

Фуля

Ну наконец-то! Где хвалебная передовица: "Халл Слуцкого разгромил Болтон"? Пью, гуляю все выходные.

23:54 25 августа

Thomas_Boy_

Надрал "Болтон" прямо как когда-то "Спартак".)))

23:42 25 августа