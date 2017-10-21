"Халл" одержал первую выездную победу при Слуцком, обыграв "Барнсли"

"Халл Сити" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Барнсли" (1:0) в матче 13-го тура чемпионшипа. Победу "тиграм" точный удар Фрэйзера Кэмпбелла.

Отметим, что для "Халла" эта победа стала первой на выезде. До этого команда российского тренера в шести матчах потерпела три поражения и трижды сыграла вничью.

После 13 туров "Халл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отставание от идущего первым "Вулверхэмптона" составляет 13 баллов. В 14-м туре подопечные Слуцкого дома сыграют с "Ноттингем Форест".

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"Барнсли" - "Халл Сити" - 0:1 (0:0)

Гол: Кэмпбелл, 78.

21 октября. Барнсли. Стадион "Оаквелл".

Текстовая трансляция матча "Барнсли" - "Халл Сити"