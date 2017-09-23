"Халл" не удержал победу над "Редингом", пропустив за три минуты до конца

В матче 9-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Редингом" – 1:1. На гол Фрейзера Кэмпбелла хозяева ответили мячом Йоуна Бедварссона за три минуты до конца основного времени.

Команда Леонида Слуцкого не может победить на протяжении уже четырех туров. "Тигры" опустились на 18-е место в таблице. "Рединг" идет 19-м.

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9-й тур

"Рединг" – "Халл Сити" – 1:1 (0:1)

Трансляция матча "Рединг" - "Халл"