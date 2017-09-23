Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:51 | Футбол — Англия

"Халл" не удержал победу над "Редингом", пропустив за три минуты до конца

1

В матче 9-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Редингом" – 1:1. На гол Фрейзера Кэмпбелла хозяева ответили мячом Йоуна Бедварссона за три минуты до конца основного времени.

Команда Леонида Слуцкого не может победить на протяжении уже четырех туров. "Тигры" опустились на 18-е место в таблице. "Рединг" идет 19-м.

Чемпионат Англии

Чемпионшип

9-й тур

"Рединг" – "Халл Сити" – 1:1 (0:1)

Трансляция матча "Рединг" - "Халл"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/champion/2017-2018/

1
Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

КАК ТАК ТА??? Только что шшшёт смотрел ведь было всё норм...

18:54