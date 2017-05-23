Халк может заменить Санчеса в "Арсенале"

Тренерский штаб "Арсенала" начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который летом может покинуть клуб, сообщает Don Balon. На его место может прийти форвард "Шанхай Шанган" Халк.

Сообщается, что в услугах Санчеса также заинтересованы "Челси" и "Манчестер Сити". Контракт 28-летнего игрока с лондонцами рассчитан до 2018 года. В 38 матчах текущего сезона в чемпионате Англии он забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

Халк в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его действующее соглашение с китайским клубом рассчитано до 2020 года.