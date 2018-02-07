"Хаддерсфилд" разгромил "Бирмингем" и сыграет с "МЮ" в Кубке Англии

"Хаддерсфилд" обыграл "Бирмингем" в переигровке 1/16 финала Кубка Англии - 4:1 в дополнительное время. В следующем раунде команда примет "Манчестер Юнайтед" на своем поле.

Кубок Англии

1/16 финала

"Бирмингем Сити" - "Хаддерсфилд" - 1:4 д.в. (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Адамс, 52 (1:0). Робертс, 60 - в свои ворота (1:1). Мунье, 94 (1:2). ван Ла Парра, 97 (1:3). Инс, 106 (1:4).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Смит (Хадергьонай, 46), Мэлоун (Леве, 95), Муй, Биллинг, Сабири (ван Ла Парра, 56), Инс, Мунье, Кванер (Сканнелл, 99).

Судья: Кавана.

6 февраля. Бирмингем. Стадион "St Andrew’s Ground".