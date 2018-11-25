"Хаддерсфилд" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дублю Муя

"Хаддерсфилд" одолел "Вулверхэмптон" в матче 13-го тура чемпионата Англии - 2:0. Дублем отметился Аарон Муй.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
13-й тур
"Вулверхэмптон" - "Хаддерсфилд" - 0:2 (0:1)
Голы: Муй, 6 (0:1). Муй, 74 (0:2).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 46), Невеш, Хименес, Иван Кавалейру (Траоре, 46), Элдер Кошта (Жота, 75).
"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Смит, Хогг (Горенц-Станкович, 90+3), Муй, Притчард (Уильямс, 90+3), Биллинг (Мбенза, 90+3), Мунье.
Предупреждения: Смит, 17. Хогг, 60. Невеш, 87.
Судья: Френд (Англия).
25 ноября. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/
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