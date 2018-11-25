21:02 | Футбол — Англия

"Хаддерсфилд" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря дублю Муя

Обсудить
0

"Хаддерсфилд" одолел "Вулверхэмптон" в матче 13-го тура чемпионата Англии - 2:0. Дублем отметился Аарон Муй.

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

13-й тур 

"Вулверхэмптон" - "Хаддерсфилд" - 0:2 (0:1)

Голы: Муй, 6 (0:1). Муй, 74 (0:2). 

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 46), Невеш, Хименес, Иван Кавалейру (Траоре, 46), Элдер Кошта (Жота, 75).

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Смит, Хогг (Горенц-Станкович, 90+3), Муй, Притчард (Уильямс, 90+3), Биллинг (Мбенза, 90+3), Мунье.

Предупреждения: Смит, 17. Хогг, 60. Невеш, 87. 

Судья: Френд (Англия).

25 ноября. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...