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"Хаддерсфилд" обыграл "Вест Бромвич", четыре матча АПЛ дружно закончились со счетом 1:0


Матч 11-го тура чемпионата Англии "Хаддерсфилд""Вест Бромвич" завершился победой хозяев поля – 1:0. С таким же счетом "Брайтон" в гостях переиграл "Суонси", "Бернли""Саутгемптон", а "Борнмут" - "Ньюкасл".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Хаддерсфилд" - "Вест Бромвич" - 1:0 (1:0)

Гол: ван Ла Парра, 44.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Шиндлер, Хадергьонай, Мэлоун (Леве, 79), Хогг, Муй, ван Ла Парра (Уильямс, 62), Качунга (Крэйни, 61), Инс, Депуатр.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Маколи (Рондон, 59), Ньом, Хегази, Бэрри, Крыховяк (Филлипс, 59), Ливермор, Родригес, Робсон-Кану (Макклин, 59).

Предупреждения: Шиндлер, 25. Хегази, 31. Ньом, 36. Бэрри, 53. Уильямс, 71. Макклин, 90+5.

Удаление: Шиндлер, 58.

Судья: Ист.

4 ноября. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.

 

"Суонси" - "Брайтон" - 0:1 (0:1)

Гол: Маррей, 29.

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Кэрролл (Нарсингх, 59), Клукас (Раутледж, 79), Дайер, Айю (Макберни, 79), Абрахам.

"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Браун, 85), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Хемед, 78), Искиэрдо (Марч, 66).

Предупреждения: Фернандес, 29. Данк, 37. Клукас, 66.

Судья: Дин.

4 ноября. Суонси. Стадион Liberty Stadium.

 

"Саутгемптон" - "Бернли" - 0:1 (0:0)

Гол: Воукс, 81.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Дэйвис, Ромеу, Буфаль (Уорд-Проуз, 90), Тадич (Ш.Лонг, 76), Габбьядини (Остин, 66), Редмонд.

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур, Корк, Брэйди, Хендрик (Воукс, 65), Вуд (Барнс, 65), Гвюдмундссон.

Судья: Проберт.

4 ноября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

 

"Ньюкасл" - "Борнмут" - 0:1 (0:0)

Гол: С.Кук, 90+2.

"Ньюкасл": Эллиот, Лежен, Манкильо, Ласкеллес (Кларк, 55), Йедлин, Ритчи, Шелви, Хэйден, Хоселу (Перес, 68), Атсу (Мерфи, 82), Гэйл.

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен, Артер, Кинг, Айб (Дефо, 76), Уилсон (Смит, 75), Пью.

Предупреждения: Сермен, 20. Лежен, 64. Фрэнсис, 77. Шелви, 84.

Судья: Тирни.

4 ноября. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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