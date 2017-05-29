19:55 | ФУТБОЛ — Англия

"Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" и вышел в премьер-лигу

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"Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" в серии пенальти в финальном матче за последнюю путевку в премьер-лигу. В основное и дополнительное время команды голов не забили. Клуб впервые вернулся в высший английский дивизион за 45 лет, с сезона-1971/72, и впервые вышел в премьер-лигу.

Отметим, что в сезоне-2015/16 "Хаддерсфилд" занял 19-е место в чемпион-лиге. "Рединг" в последний раз играл в премьер-лиге в сезоне-2012/13.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ssvarli

не почитал утром Слуцкого... теперь на постоянку при ставках АПЛ.

20:15

Thomas_Boy_

Не выиграв ни одного матча в плей-офф протиснулись в победители... Даже не верится, "Хаддерсфилд" - и в АПЛ... В Германии праздник, блин.

20:00