"Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" и вышел в премьер-лигу

"Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" в серии пенальти в финальном матче за последнюю путевку в премьер-лигу. В основное и дополнительное время команды голов не забили. Клуб впервые вернулся в высший английский дивизион за 45 лет, с сезона-1971/72, и впервые вышел в премьер-лигу.
Отметим, что в сезоне-2015/16 "Хаддерсфилд" занял 19-е место в чемпион-лиге. "Рединг" в последний раз играл в премьер-лиге в сезоне-2012/13.
ssvarli
не почитал утром Слуцкого... теперь на постоянку при ставках АПЛ.
20:15
Thomas_Boy_
Не выиграв ни одного матча в плей-офф протиснулись в победители... Даже не верится, "Хаддерсфилд" - и в АПЛ... В Германии праздник, блин.
20:00