"Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" и вышел в премьер-лигу

"Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" в серии пенальти в финальном матче за последнюю путевку в премьер-лигу. В основное и дополнительное время команды голов не забили. Клуб впервые вернулся в высший английский дивизион за 45 лет, с сезона-1971/72, и впервые вышел в премьер-лигу.

Отметим, что в сезоне-2015/16 "Хаддерсфилд" занял 19-е место в чемпион-лиге. "Рединг" в последний раз играл в премьер-лиге в сезоне-2012/13.