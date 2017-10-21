"Хаддерсфилд" нанес "МЮ" первое поражение в чемпионате

"Хаддерсфилд" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Юнайтед" (2:1). Для команды Жозе Моуринью это первое поражение в премьер-лиге и второе в этом сезоне после неудачи в поединке за Суперкубок УЕФА с "Реалом" (1:2).

Голами в составе хозяев отметились Аарон Муй и Лоран Депуатр, у "МЮ" отличился Маркус Рэшфорд.

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9-й тур

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1 (2:0)

Голы: Муй, 28 (1:0). Депуатр, 33 (2:0). Рэшфорд, 78 (2:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит, Уильямс, Хогг, Муй, Качунга (ван Ла Парра, 39), Инс (Мэлоун, 90+3), Депуатр (Мунье, 70).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс (Линделеф, 24), Янг, Мата (Мхитарян, 46), Эррера, Матич, Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 46), Лингард.

Предупреждения: Марсьяль, 8. Смит, 8. Шиндлер, 9. Янг, 60. Муй, 66. Уильямс, 79.

Судья: Мэйсон.