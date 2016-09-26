18:16 26 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Хаби Алонсо: "Удивительно, чего добился Гвардьола за два месяца в "Манчестер Сити"

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Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо уверен, что бывший наставник мюнхенского клуба Хосеп Гвардьола добьется успеха в "Манчестер Сити". Игрок объяснил секрет успеха специалиста.

– У Гвардьолы врожденный талант понимания футбола и умение передавать свои идеи игрокам, – цитирует Marca Хаби Алонсо. – Он любит контролировать мяч. Удивительно, чего он добился в "Манчестер Сити" всего лишь за два месяца. Это очень требовательный тренер. Он делает все, чтобы игроки радовали его и болельщиков. Все в "Баварии" ему благодарны.

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