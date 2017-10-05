Хаби Алонсо: "У Джеррарда есть все, чтобы тренировать в будущем "Ливерпуль"

Бывший полузащитник сборной Испании, "Реала", "Баварии" и "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что из Стивена Джеррарда получится успешный тренер. В прошлом году англичанин завершил карьеру и работает с молодежью "Ливерпуля".

– Я внимательно слежу за его карьерой, – цитирует Sky Sports Алонсо. – Уверен, что у него есть все, чтобы стать отличным тренером и работать с главной командой "Ливерпуля" в будущем. Быть отличным игроком и тренером – это немного разные вещи. Он очень сосредоточен, и если ему удастся донести свои мысли до игроков, Стивен будет успешен.