18:55 23 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Гюндоган успешно перенес операцию на крестообразных связках колена

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Сегодня полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган успешно перенес операцию на крестообразных связках колена, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления 26-летнего футболиста пока не известны, однако ранее отмечалось, что он может пропустить остаток сезона.

– Привет, ребята! – написал в своем твиттере Гюндоган. – Я чувствую себя хорошо, и сегодняшняя операция прошла нормально. Теперь меня ждет еще один путь к выздоровлению.

Немец перешел в "Сити" этим летом из дортмундской "Боруссии" и провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

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