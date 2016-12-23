Сегодня полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган успешно перенес операцию на крестообразных связках колена, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления 26-летнего футболиста пока не известны, однако ранее отмечалось, что он может пропустить остаток сезона.
– Привет, ребята! – написал в своем твиттере Гюндоган. – Я чувствую себя хорошо, и сегодняшняя операция прошла нормально. Теперь меня ждет еще один путь к выздоровлению.
Немец перешел в "Сити" этим летом из дортмундской "Боруссии" и провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.
Hi guys! I'm doing well and today's surgery went fine. Now it's another road to recovery 🙏#ComebackStronger - mode: 🔛 pic.twitter.com/CDuAR091cz– Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 23 декабря 2016 г.