Гюндоган продолжит выступать за сборную Германии

Полузащитник сборной Германии и "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган продолжит выступать за национальную команду. Об этом сообщил сам футболист в своем Инстаграме.

На вопрос фанатов "Какая ваша самая большая мечта в футболе? В клубе/в сборной" футболист ответил: "Выиграть Лигу чемпионов и хотя бы еще один трофей с национальной командой". Таким образом, стало известно о том, что Гюндоган не собирается уходить из сборной, как это сделали некоторые его коллеги. После после неудачи на ЧМ-2018 из сборной Германии ушли нападающий Марио Гомес и полузащитник Месут Езил.

Чемпионы мира-2014 на турнире в России не смогли выйти из группы.

Ранее полузащитник Тони Кроос рассказал, что семья уговорила его остаться в национальной команде.