Гюндоган назвал основных конкурентов "Манчестер Сити" в этом сезоне

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что его команда рассчитывает на победу в каждой игре. Он также добавил, что считает "Ливерпуль" и "Челси" основными конкурентами "горожан".

- Через пару недель нам предстоит играть с "Ливерпулем", - приводит слова Гюндогана портал Goal. - Эта игра станет для нас настоящим тестом. "Ливерпуль" и "Челси" очень сильны. Но все будет зависеть только он нас. Мы будем пытаться выиграть каждую игру.

"Манчестер Сити" после шести туров АПЛ занимает 2-е место, имея в активе 16 очков.

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