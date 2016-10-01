Гюндоган мог перейти в "МЮ" 2 года назад

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признался, что несколько лет назад отклонил предложение "Манчестер Юнайтед". Игрок, выступавший тогда за дортмундскую "Боруссию", не был уверен, что готов к чемпионату Англии.

- В свое время был интерес ко мне со стороны "Манчестер Юнайтед", однако два-три года назад еще было не время для перехода в Англию, - цитирует The Telegraph Гюндогана. - Почему я решился покинуть "Боруссию" этим летом? Мне захотелось выйти из зоны комфорта и присоединиться к новой команде с новым тренером, новой стране, новой лиге. Все говорили мне, что премьер-лига является самым сложным чемпионатом. Так что я просто хотел попробовать свои силы, мне нечего было терять.